Воздушные силы зафиксировали высокую активность российской авиации на Пасху

"Сегодня большая активность авиации. Сегодня с ночи очень большая активность. Реактивная артиллерия само собой, С-300, да и авиация. Около 20 самолетов в воздухе в настоящее время – это свежая информация", – заявил он. По словам Игната, такая ситуация наблюдалась как утром, так и днем.
Он сказал, что российские войска атакуют ракетами, управляемыми авиационными бомбами и другими видами оружия.
"Даже на Пасху мы видим, что для них ничего святого нет. Обстрелы на Пасху есть, не по всей территории, но есть", – сказал Игнат.
Он отметил, что в отличие от осени и зимы, когда Россия массированно била по энергетической инфраструктуре, с весны она стала прежде всего атаковать восточные, южные и северные области Украины, куда может достать имеющимся оружием.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
16 апреля 2023 года украинские защитники отразили более 45 атак российских оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ.