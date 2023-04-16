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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы зафиксировали высокую активность российской авиации на Пасху

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На Пасху ВС ВСУ зафиксировали в воздухе 20 самолетов оккупантов
На Пасху ВС ВСУ зафиксировали в воздухе 20 самолетов оккупантов
Фото: EPA

16 апреля Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали активность около 20 российских самолетов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, который транслировал телеканал "Рада".

"Сегодня большая активность авиации. Сегодня с ночи очень большая активность. Реактивная артиллерия само собой, С-300, да и авиация. Около 20 самолетов в воздухе в настоящее время – это свежая информация", – заявил он. По словам Игната, такая ситуация наблюдалась как утром, так и днем.

Он сказал, что российские войска атакуют ракетами, управляемыми авиационными бомбами и другими видами оружия.

"Даже на Пасху мы видим, что для них ничего святого нет. Обстрелы на Пасху есть, не по всей территории, но есть", – сказал Игнат.

Он отметил, что в отличие от осени и зимы, когда Россия массированно била по энергетической инфраструктуре, с весны она стала прежде всего атаковать восточные, южные и северные области Украины, куда может достать имеющимся оружием.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

16 апреля 2023 года украинские защитники отразили более 45 атак российских оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ.

Теги: Пасха, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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