Воздушные силы зафиксировали высокую активность российской авиации на Пасху

"Сегодня большая активность авиации. Сегодня с ночи очень большая активность. Реактивная артиллерия само собой, С-300, да и авиация. Около 20 самолетов в воздухе в настоящее время – это свежая информация", – заявил он. По словам Игната, такая ситуация наблюдалась как утром, так и днем.

Он сказал, что российские войска атакуют ракетами, управляемыми авиационными бомбами и другими видами оружия.

"Даже на Пасху мы видим, что для них ничего святого нет. Обстрелы на Пасху есть, не по всей территории, но есть", – сказал Игнат.

Он отметил, что в отличие от осени и зимы, когда Россия массированно била по энергетической инфраструктуре, с весны она стала прежде всего атаковать восточные, южные и северные области Украины, куда может достать имеющимся оружием.