Россияне держат в Черном море три ракетоносителя, общий залп составляет 16 "Калибров" – ВСУ

Всего на боевом дежурстве в Черном море находится семь кораблей страны-агрессора Фото: ЕРА

Общий залп составляет 16 ракет "Калибр".

Всего на боевом дежурстве в Черном море находится семь кораблей страны-агрессора РФ.

Помимо этого, еще один российский корабль зафиксирован в Азовском море и семь – в Средиземном (среди них три ракетоносителя с 20 "Калибрами").

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 5 апреля – шесть ракетоносителей (до 40 ракет).

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров". В следующий раз ни одного носителя "Калибров" в Черном море не было 6 апреля – из-за сильного шторма.