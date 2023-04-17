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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне держат в Черном море три ракетоносителя, общий залп составляет 16 "Калибров" – ВСУ

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Всего на боевом дежурстве в Черном море находится семь кораблей страны-агрессора
Всего на боевом дежурстве в Черном море находится семь кораблей страны-агрессора
Фото: ЕРА

В Черном море по состоянию на утро 17 апреля находятся три ракетоносителя российских оккупантов. Об этом в Telegram сообщил пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Общий залп составляет 16 ракет "Калибр".

Всего на боевом дежурстве в Черном море находится семь кораблей страны-агрессора РФ.

Помимо этого, еще один российский корабль зафиксирован в Азовском море и семь – в Средиземном (среди них три ракетоносителя с 20 "Калибрами").

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 5 апреля – шесть ракетоносителей (до 40 ракет).

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров". В следующий раз ни одного носителя "Калибров" в Черном море не было 6 апреля – из-за сильного шторма.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Черное море, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли
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