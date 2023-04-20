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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Виновные должны быть привлечены к ответственности". Столтенберг во время визита в Украину посетил Бучу

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Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений оккупантов в Буче глубоко поразили Столтенберга, рассказал мэр города
Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений оккупантов в Буче глубоко поразили Столтенберга, рассказал мэр города
Фото: Anatolii Fedoruk - Mayor of Bucha / Facebook

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля в рамках визита в Украину посетил Бучу Киевской области.

Об этом Столтенберг сообщил в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

"Сегодня утром я был в Буче и был глубоко тронут тем, что там увидел. Зверства России против украинского народа продолжаются и сегодня. И виновные должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул Столтенберг.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/236954675528368/

Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений оккупантов в Буче глубоко поразили генсека Альянса, рассказал в Facebook мэр города Анатолий Федорук.

"Он [Столтенберг] заверил, что НАТО будет продолжать оказывать беспрецедентную поддержку армии и народу Украины. Верю, что такая решимость будет непоколебима и ускорит нашу победу", – написал городской голова Бучи.

По словам Федорука, Столтенбергу подарили памятную монету с символами Бучи, изготовленную из российских пуль.

"Она символизирует несокрушимость украинцев перед агрессором и готовность защищать нашу землю", – указал мэр Бучи.

Контекст:

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.

Это первый визит Столтенберга в Киев за время полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский. Столтенберг рассказал, что в четвертый раз посетил Украину в качестве генсека НАТО.

По итогам встречи с Зеленским Столтенберг заявил, что будущее Украины – в НАТО.

После деоккупации Киевской области в начале апреля прошлого года в населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. За 33 дня в оккупации в Буче и районе погибло более 1400 человек, в том числе 37 детей, сообщал 31 марта Зеленский.

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