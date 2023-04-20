"Виновные должны быть привлечены к ответственности". Столтенберг во время визита в Украину посетил Бучу

Об этом Столтенберг сообщил в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.
"Сегодня утром я был в Буче и был глубоко тронут тем, что там увидел. Зверства России против украинского народа продолжаются и сегодня. И виновные должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул Столтенберг.
Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений оккупантов в Буче глубоко поразили генсека Альянса, рассказал в Facebook мэр города Анатолий Федорук.
"Он [Столтенберг] заверил, что НАТО будет продолжать оказывать беспрецедентную поддержку армии и народу Украины. Верю, что такая решимость будет непоколебима и ускорит нашу победу", – написал городской голова Бучи.
По словам Федорука, Столтенбергу подарили памятную монету с символами Бучи, изготовленную из российских пуль.
"Она символизирует несокрушимость украинцев перед агрессором и готовность защищать нашу землю", – указал мэр Бучи.
Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.
Это первый визит Столтенберга в Киев за время полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский. Столтенберг рассказал, что в четвертый раз посетил Украину в качестве генсека НАТО.
По итогам встречи с Зеленским Столтенберг заявил, что будущее Украины – в НАТО.
После деоккупации Киевской области в начале апреля прошлого года в населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. За 33 дня в оккупации в Буче и районе погибло более 1400 человек, в том числе 37 детей, сообщал 31 марта Зеленский.