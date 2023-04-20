"Виновные должны быть привлечены к ответственности". Столтенберг во время визита в Украину посетил Бучу

Об этом Столтенберг сообщил в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

"Сегодня утром я был в Буче и был глубоко тронут тем, что там увидел. Зверства России против украинского народа продолжаются и сегодня. И виновные должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул Столтенберг.

Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений оккупантов в Буче глубоко поразили генсека Альянса, рассказал в Facebook мэр города Анатолий Федорук.

"Он [Столтенберг] заверил, что НАТО будет продолжать оказывать беспрецедентную поддержку армии и народу Украины. Верю, что такая решимость будет непоколебима и ускорит нашу победу", – написал городской голова Бучи.

По словам Федорука, Столтенбергу подарили памятную монету с символами Бучи, изготовленную из российских пуль.

"Она символизирует несокрушимость украинцев перед агрессором и готовность защищать нашу землю", – указал мэр Бучи.