Зеленский: Нет ни одного объективного барьера, препятствующего принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО

Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.
Зеленский выразил благодарность за приглашение посетить саммит НАТО.
В то же время, как указал президент, "важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение".
"Нет ни одного объективного барьера, который препятствовал бы принятию политических решений о приглашении Украины в Альянс. И именно сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление нашего государства в Альянс, – время для соответствующих решений, – сказал Зеленский. – Уже невозможно представить безопасность евроатлантического пространства без Украины, и люди понимают это".
По словам Зеленского, Украине необходимо "что-то большее", чем нынешний формат отношений с НАТО.
"Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Также мы хотим гарантий безопасности на этом пути", – указал президент.
Столтенберг подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО.
"Все члены Альянса с этим согласны. В то же время основное внимание членов НАТО состоит в том, чтобы обеспечить преимущество Украины, чтобы Украина гарантированно продолжала существовать как суверенное демократическое государство в Европе… Поддержка, которую мы предоставляем, делает будущее членство [Украины] в НАТО возможным", – сказал генсек Альянса.
Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.
Это первый визит Столтенберга в Киев за время полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский. Столтенберг рассказал, что в четвертый раз посетил Украину в качестве генсека НАТО.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.