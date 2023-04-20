Зеленский: Нет ни одного объективного барьера, препятствующего принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО

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Зеленский выразил благодарность за приглашение посетить саммит НАТО.

В то же время, как указал президент, "важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение".

"Нет ни одного объективного барьера, который препятствовал бы принятию политических решений о приглашении Украины в Альянс. И именно сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление нашего государства в Альянс, – время для соответствующих решений, – сказал Зеленский. – Уже невозможно представить безопасность евроатлантического пространства без Украины, и люди понимают это".

По словам Зеленского, Украине необходимо "что-то большее", чем нынешний формат отношений с НАТО.

"Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Также мы хотим гарантий безопасности на этом пути", – указал президент.

Столтенберг подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО.

"Все члены Альянса с этим согласны. В то же время основное внимание членов НАТО состоит в том, чтобы обеспечить преимущество Украины, чтобы Украина гарантированно продолжала существовать как суверенное демократическое государство в Европе… Поддержка, которую мы предоставляем, делает будущее членство [Украины] в НАТО возможным", – сказал генсек Альянса.

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.

Это первый визит Столтенберга в Киев за время полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский. Столтенберг рассказал, что в четвертый раз посетил Украину в качестве генсека НАТО.