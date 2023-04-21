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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли два ракетных и 28 авиаударов за сутки, ВСУ поразили два важных военных объекта россиян – Генштаб

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Возможность нанесения ракетных и авиационных ударов РФ по всей территории Украины остается высокой, отметили в Генштабе ВСУ
Возможность нанесения ракетных и авиационных ударов РФ по всей территории Украины остается высокой, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска в течение суток 21 апреля нанесли два ракетных и 28 авиационных ударов по территории Украины.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, добавили украинские военные.

"Сегодня ночью для нанесения авиационных ударов противник использовал 12 ударных БПЛА типа Shahed-136, восемь из них были уничтожены нашими защитниками, – сказано в сообщении. – Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

В то же время авиация сил обороны Украины за текущие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, указали в Генштабе ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс и еще два важных военных объекта противника", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0XCkzTq3Afq4B4vTdvqFFYjw1uWddPErEBaxjfwWwZzrvcdjBUpYSNAtJEwtwaQx8l

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 21 апреля, силы обороны Украины после полномасштабного нападения РФ ликвидировали около 185 050 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 285 средств ПВО.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, артиллерия, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, потери армии России, российские оккупанты
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