Оккупанты нанесли два ракетных и 28 авиаударов за сутки, ВСУ поразили два важных военных объекта россиян – Генштаб

Возможность нанесения ракетных и авиационных ударов РФ по всей территории Украины остается высокой, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, добавили украинские военные.

"Сегодня ночью для нанесения авиационных ударов противник использовал 12 ударных БПЛА типа Shahed-136, восемь из них были уничтожены нашими защитниками, – сказано в сообщении. – Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

В то же время авиация сил обороны Украины за текущие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, указали в Генштабе ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс и еще два важных военных объекта противника", – говорится в сообщении.