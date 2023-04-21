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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киев ночью атаковали дронами-камикадзе Shahed-136, ПВО сбила восемь беспилотников – КГВА

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Украинские военные сбили вражеские дроны
Украинские военные сбили вражеские дроны
Фото: Олександр Павлюк | Міністерство оборони України / Telegram

Российские оккупанты в ночь на 21 апреля совершили попытку напасть на Киев, используя новую партию иранских дронов типа Shahed. Об этом сообщила ночью пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"После 25-дневного затишья столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага... С наступлением темного времени суток, с северного направления страна-террорист запустила дроны", –заявил начальник КГВА Сергей Попко.

По предварительной информации, агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА Shahed.

Противовоздушная оборона обнаружила на подлете к Киеву и сбила "около восьми вражеских целей".

"На данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется", – добавил Попко.

В ночь на 21 апреля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, Киевская ОВА предупредила про возможную атаку дронами-камикадзе.

Контекст:

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк проинформировала 20 апреля, что российские оккупационные войска получили и уже используют дополнительную партию иранских дронов-камикадзе для атак на Украину.

19 апреля оккупанты после длившегося некоторое время перерыва вновь атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. За те сутки россияне применили 26 БПЛА, 21 из них был уничтожен украинскими защитниками, указали в Генштабе ВСУ.

Теги: Киев, Киевская область, ПВО, беспилотники, война России против Украины, Сергей Попко, воздушная тревога, дрон-камикадзе
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