Оккупанты в войне против Украины применили новую партию дронов-камикадзе – Гуменюк

Об этом 20 апреля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV".

Оккупанты после перерыва в последнее время атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed.

"Они накапливали резервы. Мы видим, что доведенные до критического минимума их ракетные запасы заставляют их брать такие паузы и выискивать альтернативные способы давления на тыловые районы Украины. Именно поэтому они в ожидании дополнительной партии дронов-камикадзе брали такую паузу. Теперь они получили эту партию и начинают ее использовать", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, дронами из новой партии оккупанты атаковали, в частности, Николаевскую область.

"Они имеют соответствующую маркировку, и мы их отслеживаем, – указала Гуменюк. – Такая же отметка была на тех дронах, которые атаковали Одесскую область. Именно поэтому возможно повторение таких атак, поскольку они [россияне], получив партию, начинают ее использовать для поддержания террористического состояния и напряженности у местного населения".