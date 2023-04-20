Оккупанты в войне против Украины применили новую партию дронов-камикадзе – Гуменюк

Об этом 20 апреля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV".
Оккупанты после перерыва в последнее время атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed.
"Они накапливали резервы. Мы видим, что доведенные до критического минимума их ракетные запасы заставляют их брать такие паузы и выискивать альтернативные способы давления на тыловые районы Украины. Именно поэтому они в ожидании дополнительной партии дронов-камикадзе брали такую паузу. Теперь они получили эту партию и начинают ее использовать", – рассказала Гуменюк.
По ее словам, дронами из новой партии оккупанты атаковали, в частности, Николаевскую область.
"Они имеют соответствующую маркировку, и мы их отслеживаем, – указала Гуменюк. – Такая же отметка была на тех дронах, которые атаковали Одесскую область. Именно поэтому возможно повторение таких атак, поскольку они [россияне], получив партию, начинают ее использовать для поддержания террористического состояния и напряженности у местного населения".
По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы.
Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.
За минувшие сутки оккупанты в войне против Украины применили 26 БПЛА типа Shahed-136, 21 из них был уничтожен украинскими защитниками, указали в Генштабе.