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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в войне против Украины применили новую партию дронов-камикадзе – Гуменюк

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Иранскими дронами из новой партии оккупанты атаковали Николаевскую и Одесскую области, отметила Гуменюк
Иранскими дронами из новой партии оккупанты атаковали Николаевскую и Одесскую области, отметила Гуменюк
Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Российские оккупационные войска получили и уже используют дополнительную партию иранских дронов-камикадзе для атак на Украину.

Об этом 20 апреля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV".

Оккупанты после перерыва в последнее время атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed.

"Они накапливали резервы. Мы видим, что доведенные до критического минимума их ракетные запасы заставляют их брать такие паузы и выискивать альтернативные способы давления на тыловые районы Украины. Именно поэтому они в ожидании дополнительной партии дронов-камикадзе брали такую паузу. Теперь они получили эту партию и начинают ее использовать", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, дронами из новой партии оккупанты атаковали, в частности, Николаевскую область

"Они имеют соответствующую маркировку, и мы их отслеживаем, – указала Гуменюк. – Такая же отметка была на тех дронах, которые атаковали Одесскую область. Именно поэтому возможно повторение таких атак, поскольку они [россияне], получив партию, начинают ее использовать для поддержания террористического состояния и напряженности у местного населения".

Контекст:

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.

За минувшие сутки оккупанты в войне против Украины применили 26 БПЛА типа Shahed-136, 21 из них был уничтожен украинскими защитниками, указали в Генштабе.

Теги: Россия, Украина, Николаевская область, Одесская область, беспилотники, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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