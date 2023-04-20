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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью над Днепропетровской областью сбили шесть российских беспилотников – ОВА

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Беспилотники сбили военные из воздушного командования "Восток" и ПВО теробороны
Беспилотники сбили военные из воздушного командования "Восток" и ПВО теробороны
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Ночью над Днепропетровской областью сбили шесть российских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Лысак 20 апреля.

"Этой ночью военные из воздушного командования "Восток" и ПВО теробороны приземлили шесть ударных БПЛА, которые враг направил на Днепропетровщину. Вероятно, над областью сбили Shahed. Отличная работа! Наши стражи неба – лучшие", – написал он.

Лысак отметил, что кроме дроновой атаки других обстрелов региона ночью не было.

Контекст:

Генштаб ВСУ сообщил 20 апреля, что за сутки 19 апреля оккупанты применили 26 БПЛА типа Shahed-136. 21 из них был сбит.

В частности, вечером 19 апреля на юго-восточном направлении украинские военные сбили 10 из 11 запущенных Shahed, сообщали в Воздушных силах ВСУ. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, беспилотники, война России против Украины, дрон-камикадзе, Сергей Лысак
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