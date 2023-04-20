Ночью над Днепропетровской областью сбили шесть российских беспилотников – ОВА

"Этой ночью военные из воздушного командования "Восток" и ПВО теробороны приземлили шесть ударных БПЛА, которые враг направил на Днепропетровщину. Вероятно, над областью сбили Shahed. Отличная работа! Наши стражи неба – лучшие", – написал он.
Лысак отметил, что кроме дроновой атаки других обстрелов региона ночью не было.
Генштаб ВСУ сообщил 20 апреля, что за сутки 19 апреля оккупанты применили 26 БПЛА типа Shahed-136. 21 из них был сбит.
В частности, вечером 19 апреля на юго-восточном направлении украинские военные сбили 10 из 11 запущенных Shahed, сообщали в Воздушных силах ВСУ.