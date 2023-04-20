Ночью над Днепропетровской областью сбили шесть российских беспилотников – ОВА

Беспилотники сбили военные из воздушного командования "Восток" и ПВО теробороны Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Этой ночью военные из воздушного командования "Восток" и ПВО теробороны приземлили шесть ударных БПЛА, которые враг направил на Днепропетровщину. Вероятно, над областью сбили Shahed. Отличная работа! Наши стражи неба – лучшие", – написал он.

Лысак отметил, что кроме дроновой атаки других обстрелов региона ночью не было.