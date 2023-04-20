За сутки оккупанты атаковали Украину 26 беспилотниками Shahed-136, ВСУ сбили 21 – Генштаб

"За прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применил 26 БПЛА типа Shahed-136. 21 из них уничтожен нашими защитниками", – сказано в сообщении.

В частности, вечером 19 апреля на юго-восточном направлении украинские военные сбили около 10 Shahed, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Также российские агрессоры совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули в сводке.

Кроме того, по данным Генштаба, россияне совершили десятки обстрелов из артиллерии по населенным пунктам в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

В свою очередь, авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.