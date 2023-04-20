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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты атаковали Украину 26 беспилотниками Shahed-136, ВСУ сбили 21 – Генштаб

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Украинские военные сбили большинство запущенных врагом дронов-камикадзе
Украинские военные сбили большинство запущенных врагом дронов-камикадзе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В минувшие сутки российские оккупанты продолжали наносить удары по Украине из разных видов вооружения, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 апреля.

"За прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применил 26 БПЛА типа Shahed-136. 21 из них уничтожен нашими защитниками", – сказано в сообщении. 

В частности, вечером 19 апреля на юго-восточном направлении украинские военные сбили около 10 Shahed, сообщали в Воздушных силах ВСУ. 

Также российские агрессоры совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули в сводке.

Кроме того, по данным Генштаба, россияне совершили десятки обстрелов из артиллерии по населенным пунктам в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. 

В свою очередь, авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.

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Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Генштаб ВСУ, РСЗО, беспилотники, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, дрон-камикадзе
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