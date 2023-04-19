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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские ракетчики показали, как ночью 19 апреля сбивали вражеские цели в небе над Одесской областью. Видео

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Цель была сбита ракетой, запущенной с земли
Цель была сбита ракетой, запущенной с земли
Скриншот: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

19 апреля командование Воздушных сил ВСУ опубликовало в Facebook видео работы подразделений противовоздушной обороны (ПВО) в Одесской области.

"Воины зенитной ракетной одесской бригады воздушного командования "Юг" преданно и героически обороняют украинское небо", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах объяснили, что ролик снят ночью 19 апреля.

На видео показан полет ракет класса "земля – воздух".

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/3412488992356861/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ночь на 19 апреля, по данным командующего ВС ВСУ Николая Олещука, украинские военные сбили 10 из 12 дронов Shahed-131/136, которые ночью атаковали Одесскую область.

Дроны, которые не удалось сбить, попали в рекреационный объект в Одесской области, вызвав пожар. Среди людей пострадавших не было.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, ПВО, оборона, Одесская область, ВСУ, война России против Украины, ракета, Воздушные силы Украины, небо, дрон-камикадзе
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