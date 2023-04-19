Украинские ракетчики показали, как ночью 19 апреля сбивали вражеские цели в небе над Одесской областью. Видео

"Воины зенитной ракетной одесской бригады воздушного командования "Юг" преданно и героически обороняют украинское небо", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах объяснили, что ролик снят ночью 19 апреля.

На видео показан полет ракет класса "земля – воздух".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ночь на 19 апреля, по данным командующего ВС ВСУ Николая Олещука, украинские военные сбили 10 из 12 дронов Shahed-131/136, которые ночью атаковали Одесскую область.

Дроны, которые не удалось сбить, попали в рекреационный объект в Одесской области, вызвав пожар. Среди людей пострадавших не было.