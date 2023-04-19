Украинские военные сбили 10 из 12-ти дронов Shahed-136/131, которые ночью атаковали Одесскую область – Воздушные силы ВСУ

"Повторную атаку дронами Shahed в ночь на 19 апреля противник направил на Одесскую область. В этот раз воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожены 10 из 12-ти дронов-камикадзе Shahed-136/131", – говорится в сообщении.

Ранее Одесская районная военная администрация сообщала, что оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе Shahed, есть попадания. По предварительным данным, пострадавших нет.

Воздушная тревога в Одесской области длилась с 1.47 по 3.02, а Одессе и в Одесской территориальной общине – с 1.48 по 2.59.

Еще шесть Shahed и один "Орлан-10" были уничтожены вечером 18 апреля в Днепропетровской и Запорожской областях.