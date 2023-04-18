Ночью оккупанты два часа атаковали Славянск дронами Shahed и ракетами С-300 – мэр

В Славянске в ночь на 18 апреля от российских обстрелов пострадали пять многоэтажек Фото: Вадим Лях / Facebook

В Славянске снова недоброе утро. Ночные обстрелы города в течение двух часов. Два попадания: на ул. Учительская и на бул. Пушкина. К счастью, обошлось без жертв", – написал Лях.

Мєр рассказал, что в результате ударов пострадали пять многоэтажек, семь частных домов, охранное предприятие "Титан", медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр и автомобили.