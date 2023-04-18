Ночью оккупанты два часа атаковали Славянск дронами Shahed и ракетами С-300 – мэр

В Славянске снова недоброе утро. Ночные обстрелы города в течение двух часов. Два попадания: на ул. Учительская и на бул. Пушкина. К счастью, обошлось без жертв", – написал Лях.
Мєр рассказал, что в результате ударов пострадали пять многоэтажек, семь частных домов, охранное предприятие "Титан", медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр и автомобили.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Славянск регулярно подвергается российским обстрелам. Российские оккупационные войска 14 апреля массировано обстреляли Славянск. По данным Донецкой ОВА, оккупанты выпустили по городу восемь ракет из ЗРК С-300, погибли 15 человек, ранены 24. В результате российской атаки на Славянск были повреждены или уничтожены 50 домов, сообщил 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский.