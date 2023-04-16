Число жертв ракетного удара России по Славянску выросло до 13-ти. Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины

По информации Нацполиции, в Славянске под завалом возможно пребывание еще двух человек Фото: ДСНС України / Facebook

Об этом 16 апреля сообщается в Facebook Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

"По состоянию на 16.00… на месте завала изъято тело погибшей женщины. Проведен разбор 153 тонн разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются, – сказано в сообщении. – В общей сложности на месте происшествия были изъяты из-под завалов тела семи человек, два человека удалось спасти. По информации от Национальной полиции, под завалом возможно пребывание еще двух человек".

По состоянию на 12.00 было известно о 12 погибших и 22 раненых в результате российского удара по Славянску.