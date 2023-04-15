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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате атаки по Славянску повреждено более 50 домов – Зеленский

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Россияне ударили по Славянску 14 апреля
Россияне ударили по Славянску 14 апреля
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

В результате российской атаки на Славянск Донецкой области были повреждены или уничтожены 50 домов. Об этом 15 апреля в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в Славянске сейчас еще продолжается поисковая операция после российского ракетного удара. Есть информация, что под завалами домов находятся тела погибших, добавил президент.

"Только один этот удар террористов повредил и разрушил более 50 жилых домов, из них более 30 – многоквартирные. Раненых – более 20 человек, по состоянию на это время – погибших уже 11. Среди них совсем маленький ребенок – мальчик 2021 года рождения. Мои соболезнования родным, всем, кто потерял близких. Никому из тех, кто виноват в этой агрессии, нельзя ничего прощать и забывать", – сказал Зеленский.

Контекст:

Российские оккупационные войска 14 апреля обстреляли Славянск, в городе раздалось не менее семи взрывов в районе школы №8.

По данным на 15 апреля, во время атаки на город погибли 11 человек, 22 получили ранения. Четырех человек еще ищут под завалами.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Славянск, агрессия, раненые, Владимир Зеленский, война России против Украины, погибшие
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