В результате атаки по Славянску повреждено более 50 домов – Зеленский

Он отметил, что в Славянске сейчас еще продолжается поисковая операция после российского ракетного удара. Есть информация, что под завалами домов находятся тела погибших, добавил президент.

"Только один этот удар террористов повредил и разрушил более 50 жилых домов, из них более 30 – многоквартирные. Раненых – более 20 человек, по состоянию на это время – погибших уже 11. Среди них совсем маленький ребенок – мальчик 2021 года рождения. Мои соболезнования родным, всем, кто потерял близких. Никому из тех, кто виноват в этой агрессии, нельзя ничего прощать и забывать", – сказал Зеленский.