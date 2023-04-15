В Славянске из-под завалов извлекли тела двоих погибших. Число жертв удара оккупантов достигло 11 человек – ГСЧС

В Славянске продолжается разбор завалов в доме, разрушенном российской ракетой. Жертв уже 11 Фото: ДСНС України / Telegram

По данным Бахал, из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Славянске достали тела еще двух погибших. Таким образом, количество погибших в результате вчерашнего обстрела города возросло до 11 человек. Количество раненых в результате обстрела – 21 человек.

Отмечается, что непосредственно в разрушенной пятиэтажке погибли шесть человек. Под завалами могут оставаться люди.