В Славянске из-под завалов извлекли тела двоих погибших. Число жертв удара оккупантов достигло 11 человек – ГСЧС

По данным Бахал, из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Славянске достали тела еще двух погибших. Таким образом, количество погибших в результате вчерашнего обстрела города возросло до 11 человек. Количество раненых в результате обстрела – 21 человек.
Отмечается, что непосредственно в разрушенной пятиэтажке погибли шесть человек. Под завалами могут оставаться люди.
Российские оккупационные войска 14 апреля обстреляли Славянск, в городе раздалось не менее семи взрывов в районе школы №8. В результате атаки повреждены 34 многоэтажных и 20 частных домов.
Вечером 14 апреля было известно о восьми погибших, среди них – ребенок 2020 года рождения. По данным на утро 15 апреля количество погибших выросло до девяти.