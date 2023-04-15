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В Славянске из-под завалов извлекли тела двоих погибших. Число жертв удара оккупантов достигло 11 человек – ГСЧС

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В Славянске продолжается разбор завалов в доме, разрушенном российской ракетой. Жертв уже 11
В Славянске продолжается разбор завалов в доме, разрушенном российской ракетой. Жертв уже 11
Фото: ДСНС України / Telegram

Количество жертв ракетного удара российских оккупантов по Славянску Донецкой области увеличилось до 11 человек. Об этом 15 апреля в Telegram сообщило "Суспільне" со ссылкой на спикера главного управления ГСЧС в Донецкой области Веронику Бахал.

По данным Бахал, из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Славянске достали тела еще двух погибших. Таким образом, количество погибших в результате вчерашнего обстрела города возросло до 11 человек. Количество раненых в результате обстрела – 21 человек.

Отмечается, что непосредственно в разрушенной пятиэтажке погибли шесть человек. Под завалами могут оставаться люди.

Контекст:

Российские оккупационные войска 14 апреля обстреляли Славянск, в городе раздалось не менее семи взрывов в районе школы №8. В результате атаки повреждены 34 многоэтажных и 20 частных домов.

Вечером 14 апреля было известно о восьми погибших, среди них – ребенок 2020 года рождения. По данным на утро 15 апреля количество погибших выросло до девяти.

Теги: Россия, взрыв, ГСЧС, Донецкая область, Славянск, раненые, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, взрывы, ракета, погибшие, российские оккупанты, военное преступление
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