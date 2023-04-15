Ракетный удар по Славянску. Количество жертв увеличилось до девяти, под завалами дома остаются пять человек

По его словам, ночью из-под завалов спасатели достали тело погибшей женщины.

Еще 21 человек получил ранения.

Спасательные работы продолжаются. К ним привлечен спецотряд альпинистов ГСЧС Украины. Под завалами дома остается еще пять человек, их личности установлены.

Лях отметил, что у местных властей нет сведений о жильцах трех квартир поврежденного дома.