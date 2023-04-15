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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Оккупанты разрушили жилые дома, погибли девять и ранены 22 человека

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Накануне вечером россияне нанесли ракетные удары по Славянску
Накануне вечером россияне нанесли ракетные удары по Славянску
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом в Facebook 15 апреля сообщил глава областной государственной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что накануне вечером россияне нанесли ракетные удары по Славянску, убив девять человек, в том числе двухлетнего ребенка, и ранив еще 21 мирного жителя. Помимо 34 многоэтажных и 20 частных домов, в городе повреждены школа, админздание, база отдыха, магазин и хозяйственный центр.

На волновахском направлении под обстрел противника попадали Угледар и Пречистовка – без жертв.

На донецком направлении известно об одном раненом мирном жителе в Марьинке.

"На горловском направлении две ракеты попали на территорию нерабочей психбольницы в Константиновке – повреждено два корпуса. Под обстрелами – промзона в Часовоярской общине и окрестности Торецкой общины. В Соледарской общине повреждены три дома в Федоровке", – написал Кириленко.

На лисичанском направлении зафиксировано два обстрела Торского и два обстрела Заречного Лиманской общины. Там обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки в Донецкой области россияне убили девять человек и ранили 22 мирных жителя.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, раненые, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Павел Кириленко, российские оккупанты
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