Обстрелы Донецкой области. Оккупанты разрушили жилые дома, погибли девять и ранены 22 человека

Он отметил, что накануне вечером россияне нанесли ракетные удары по Славянску, убив девять человек, в том числе двухлетнего ребенка, и ранив еще 21 мирного жителя. Помимо 34 многоэтажных и 20 частных домов, в городе повреждены школа, админздание, база отдыха, магазин и хозяйственный центр.

На волновахском направлении под обстрел противника попадали Угледар и Пречистовка – без жертв.

На донецком направлении известно об одном раненом мирном жителе в Марьинке.

"На горловском направлении две ракеты попали на территорию нерабочей психбольницы в Константиновке – повреждено два корпуса. Под обстрелами – промзона в Часовоярской общине и окрестности Торецкой общины. В Соледарской общине повреждены три дома в Федоровке", – написал Кириленко.

На лисичанском направлении зафиксировано два обстрела Торского и два обстрела Заречного Лиманской общины. Там обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки в Донецкой области россияне убили девять человек и ранили 22 мирных жителя.