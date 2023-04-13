В результате российских обстрелов Донецкой области за сутки один человек погиб, двое получили ранения – глава ОВА

Он отметил, что человек погиб в Очеретино. Еще двое жителей региона были ранены.

С начала российского вторжения в Донецкой области погибли 1465 мирных жителей, еще 3382 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кириленко сообщил, что за прошлые сутки на волновахском направлении под обстрелами оккупантов были Угледар и Новоукраинка, пострадавших нет.

"На донецком направлении один человек ранен, 26 частных домов повреждены в Кураховке. Еще два дома повреждены в Берестках – община подверглась двум обстрелам из "Ураганов" и одному артобстрелу. Утром россияне обстреляли из "Ураганов" Соловьево Очеретинской общины. На горловском направлении зафиксированы обстрелы в окрестностях Торецкой, Часовоярской и Соледарской общин – информация о пострадавших не поступала", – написал глава ОВА.

На горловском направлении зафиксированы обстрелы в окрестностях Торецкой, Часовоярской и Соледарской общин.

"На лисичанском направлении страдает Северск – в городе повреждены двухэтажка и несколько частных домов", – говорится в сообщении.