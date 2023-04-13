ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов Донецкой области за сутки один человек погиб, двое получили ранения – глава ОВА

Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область
Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате российских обстрелов 12 апреля погиб один житель Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что человек погиб в Очеретино. Еще двое жителей региона были ранены.

С начала российского вторжения в Донецкой области погибли 1465 мирных жителей, еще 3382 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. 

Кириленко сообщил, что за прошлые сутки на волновахском направлении под обстрелами оккупантов были Угледар и Новоукраинка, пострадавших нет.

"На донецком направлении один человек ранен, 26 частных домов повреждены в Кураховке. Еще два дома повреждены в Берестках – община подверглась двум обстрелам из "Ураганов" и одному артобстрелу. Утром россияне обстреляли из "Ураганов" Соловьево Очеретинской общины. На горловском направлении зафиксированы обстрелы в окрестностях Торецкой, Часовоярской и Соледарской общин – информация о пострадавших не поступала", – написал глава ОВА.

На горловском направлении зафиксированы обстрелы в окрестностях Торецкой, Часовоярской и Соледарской общин.

"На лисичанском направлении страдает Северск – в городе повреждены двухэтажка и несколько частных домов", – говорится в сообщении.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
Галина ГРИШИНА
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай и тех и других
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай и тех и других
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык. Советы экспертов
На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык. Советы экспертов
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото
В Украину прибыл лауреат "Грэмми" и посол United24 Пейсли. Он исполнил в Киеве свой хит Same Here и украинскую песню "Червона рута". Видео
В Украину прибыл лауреат "Грэмми" и посол United24 Пейсли. Он исполнил в Киеве свой хит Same Here и украинскую песню "Червона рута". Видео
Галина ГРИШИНА
"Это настоящая любовь". Известный ведущий высказался о романе советника Зеленского и Миши Романовой
"Это настоящая любовь". Известный ведущий высказался о романе советника Зеленского и Миши Романовой
Галина ГРИШИНА
Как красиво украсить паску. 10 ярких идей для вдохновения
Как красиво украсить паску. 10 ярких идей для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Как определить лучшее место для посадки груши, чтобы был хороший урожай
Как определить лучшее место для посадки груши, чтобы был хороший урожай
Галина ГРИШИНА
"Я сказала себе: придумывай что-то, а то будешь голодной". В новой пародии Ани Лорак "призналась", чем будет зарабатывать на жизнь
"Я сказала себе: придумывай что-то, а то будешь голодной". В новой пародии Ани Лорак "призналась", чем будет зарабатывать на жизнь
На Пугачеву в России написали донос в Генпрокуратуру. Его автор ранее писал донос на Ахеджакову
На Пугачеву в России написали донос в Генпрокуратуру. Его автор ранее писал донос на Ахеджакову
Галина ГРИШИНА
Эти четыре ошибки безвозвратно испортят вкус шашлыка. Эксперты рассказали, как делать не надо
Эти четыре ошибки безвозвратно испортят вкус шашлыка. Эксперты рассказали, как делать не надо
Галина ГРИШИНА
Акриловые ногти можно снять самостоятельно. Эксперт рассказала, как сделать это дома и не повредить натуральные
Акриловые ногти можно снять самостоятельно. Эксперт рассказала, как сделать это дома и не повредить натуральные
Галина ГРИШИНА
62-летний Комаровский: Что бы я выбрал для расслабления? Еду, алкоголь и секс
62-летний Комаровский: Что бы я выбрал для расслабления? Еду, алкоголь и секс
Галина ГРИШИНА
Сухой шампунь. Как правильно использовать, чтобы не пересушить волосы
Сухой шампунь. Как правильно использовать, чтобы не пересушить волосы
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (72103)
2
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (54763)
3
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (49824)
4
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (47261)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (46847)
6
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (44367)
7
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (42115)
8
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (37854)
 
 
 
 