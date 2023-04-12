Обстрелы Донецкой области. Оккупанты убили одного и ранили восемь мирных жителей, повреждены жилые дома и детский сад

"Только что россияне обстреляли Кураховку из "Ураганов" кассетными боеприпасами – ранен один человек. Накануне враг нанес ракетный удар по Дружковке – повредили дом", – написал глава ОВА.

На донецком направлении в течение ночи продолжались обстрелы Марьинки, Красногоровки и Максимильяновки. Курахово дважды попало под артобстрел. Утром россияне дважды обстреляли Очеретино – там поврежден магазин.

"На горловском направлении известно о двух раненых жителях Бахмута. Враг уже полностью уничтожил город – за вчера к разрушениям добавились детсад и админздание. Еще два человека ранены и два частных дома повреждены в Торецке. Константиновка подверглась обстрелу и ракетному удару – повреждено офисное помещение. В Соледарской общине под обстрелами Орехово-Васильевка, Федоровка и Роздоловка", – отметил Кириленко.

На лисичанском направлении зафиксированы единичные обстрелы Звановки и Переездного. Там обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны противника погиб один и ранены восемь мирных жителей Донецкой области.