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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Оккупанты убили одного и ранили восемь мирных жителей, повреждены жилые дома и детский сад

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Российские захватчики ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Российские захватчики ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом в Facebook 12 апреля сообщил глава областной государственной военной администрации Павел Кириленко.

"Только что россияне обстреляли Кураховку из "Ураганов" кассетными боеприпасами – ранен один человек. Накануне враг нанес ракетный удар по Дружковке – повредили дом", – написал глава ОВА.

На донецком направлении в течение ночи продолжались обстрелы Марьинки, Красногоровки и Максимильяновки. Курахово дважды попало под артобстрел. Утром россияне дважды обстреляли Очеретино – там поврежден магазин.

"На горловском направлении известно о двух раненых жителях Бахмута. Враг уже полностью уничтожил город – за вчера к разрушениям добавились детсад и админздание. Еще два человека ранены и два частных дома повреждены в Торецке. Константиновка подверглась обстрелу и ракетному удару – повреждено офисное помещение. В Соледарской общине под обстрелами Орехово-Васильевка, Федоровка и Роздоловка", – отметил Кириленко.

На лисичанском направлении зафиксированы единичные обстрелы Звановки и Переездного. Там обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны противника погиб один и ранены восемь мирных жителей Донецкой области.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, раненые, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, российские оккупанты
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