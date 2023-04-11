В Донецкой области за сутки пятеро раненых, повреждены многоэтажки и газопровод. Фото

Константиновка подверглась артобстрелу и ракетным ударам – повреждены 16 частных домов, семь многоэтажек и газопровод. На территории общины также поврежден дом в Марково. Три дома повреждены в Торецкой общине, зафиксированы обстрелы Соледарской общины.
В Очеретино в результате ракетного удара повреждены хозяйственные постройки. В течение суток россияне пять раз обстреляли Курахово, но там обошлось без жертв.
Также разрушены хозяйственные постройки в Ямполе, повреждены дома в Северске, три дома повреждены в Шахтерском.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.