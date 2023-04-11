В Донецкой области за сутки пятеро раненых, повреждены многоэтажки и газопровод. Фото

По Донецкой области оккупанты били из артиллерии и ракетами Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Константиновка подверглась артобстрелу и ракетным ударам – повреждены 16 частных домов, семь многоэтажек и газопровод. На территории общины также поврежден дом в Марково. Три дома повреждены в Торецкой общине, зафиксированы обстрелы Соледарской общины.

В Очеретино в результате ракетного удара повреждены хозяйственные постройки. В течение суток россияне пять раз обстреляли Курахово, но там обошлось без жертв.

Также разрушены хозяйственные постройки в Ямполе, повреждены дома в Северске, три дома повреждены в Шахтерском.