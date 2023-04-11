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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки пятеро раненых, повреждены многоэтажки и газопровод. Фото

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По Донецкой области оккупанты били из артиллерии и ракетами
По Донецкой области оккупанты били из артиллерии и ракетами
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов Донецкой области за прошедшие сутки ранены пять мирных жителей – в Бахмуте, Торецке, Константиновке, Очеретино и Максимильяновке. Об этом сообщил утром 11 апреля глава ОВА Павел Кириленко.

Константиновка подверглась артобстрелу и ракетным ударам – повреждены 16 частных домов, семь многоэтажек и газопровод. На территории общины также поврежден дом в Марково. Три дома повреждены в Торецкой общине, зафиксированы обстрелы Соледарской общины.

В Очеретино в результате ракетного удара повреждены хозяйственные постройки. В течение суток россияне пять раз обстреляли Курахово, но там обошлось без жертв.

Также разрушены хозяйственные постройки в Ямполе, повреждены дома в Северске, три дома повреждены в Шахтерском. 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Донецкая область, Константиновка, газопровод, Очеретино, обстрелы, война России против Украины, Максимильяновка, Бахмут, Торецк, разрушения, Павел Кириленко
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