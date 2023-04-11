Оккупанты за сутки обстреляли 114 населенных пунктов Украины из разных видов оружия – Military Media Center

"Всего из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, беспилотники, тактическая авиация) осуществлены обстрелы 114 населенных пунктов, подтверждено поражение 40 объектов инфраструктуры", – говорится в сводке по состоянию на 9.00.

Количество пострадавших из-за обстрелов еще уточняется.

В частности, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты за сутки нанесли по Украине 39 авиационных и семь ракетных ударов, в том числе четыре по Краматорску Донецкой области.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.