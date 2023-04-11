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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты 10 апреля 79 раз обстреляли Запорожскую область, в том числе нанесли четыре авиаудара – ОВА

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Оккупанты обстреливали регион из разных видов вооружения
Оккупанты обстреливали регион из разных видов вооружения
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Российские войска 10 апреля совершили 79 обстрелов Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram 11 апреля.

За прошлые сутки российские оккупанты совершили 66 артиллерийских обстрелов, четыре авиаудара, семь атак с применением беспилотников и два обстрела из реактивных систем залпового огня.

"В Каменском, Чаривном, Привольном, Орехове, Гуляйполе и еще 12 населенных пунктах зафиксированы новые разрушения – 45 новых сообщений только за сутки", – написал Малашко.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, Юрий Малашко
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