Российские оккупанты 10 апреля 79 раз обстреляли Запорожскую область, в том числе нанесли четыре авиаудара – ОВА

За прошлые сутки российские оккупанты совершили 66 артиллерийских обстрелов, четыре авиаудара, семь атак с применением беспилотников и два обстрела из реактивных систем залпового огня.

"В Каменском, Чаривном, Привольном, Орехове, Гуляйполе и еще 12 населенных пунктах зафиксированы новые разрушения – 45 новых сообщений только за сутки", – написал Малашко.