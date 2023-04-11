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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В трех областях Украины завершено приоритетное разминирование сельхозземель – Минэкономики

Президент говорил в марте о более 170 тыс. км&sup2; территории Украины, опасной из-за взрывчатки
Президент говорил в марте о более 170 тыс. км² территории Украины, опасной из-за взрывчатки
Фото: ДСНС України / Facebook

В Черкасской, Днепропетровской и подконтрольной украинским властям территории Запорожской области завершилось разминирование той части, которая является приоритетной перед сельскохозяйственными работами. Об этом 10 апреля проинформировало Министерство экономики Украины.

"По информации операторов, осуществлявших работы, полностью обследованы определенные планом первоочередного разминирования земли в Черкасской, Днепропетровской и подконтрольной части Запорожской области. По результатам обследования земли в этих регионах не нуждаются в разминировании", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "в регионах, где продолжаются боевые действия (например, Запорожская область) в перечень земель приоритетного разминирования вошли земли, расположенные не ближе 20 км от линии активных боевых действий, которые не подвергаются постоянным обстрелам".

По данным Минэкономики, план предполагал обследование и дальнейшее разминирование в случае необходимости такой площади земли:

  • в Черкасской области – 885 га;
  • в Запорожской области – 1232 га;
  • в Днепропетровской области – 2645 га.

"В целом в девяти регионах Украины запланировано первоочередное обследование и разминирование в случае необходимости 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения", – объяснили в министерстве.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко на совещании по гуманитарному разминированию подчеркнула, что за прошедшую неделю обследовано 12 тыс. га земель сельхозназначения, предназначенных для первоочередного разминирования.

"Учитывая имеющиеся у нас сегодня ресурсы, это неплохие темпы. [...] Работы впереди еще очень много и мы должны приложить усилия, чтобы ускорить разминирование территории Украины. Нам нужна техника, в первую очередь машины для разминирования. [...] Активизируем работу с украинскими производителями, готовыми работать в этом направлении", – сказала Свириденко.

Она считает, что "также необходимо интенсифицировать привлечение новейших технологий, в частности, использование дронов, способных обнаруживать взрывоопасные предметы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отмечала 4 марта Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, сельское хозяйство, Днепропетровская область, Запорожская область, Черкасская область, война России против Украины, разминирование, Минэкономики, Юлия Свириденко
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