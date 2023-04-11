В трех областях Украины завершено приоритетное разминирование сельхозземель – Минэкономики

"По информации операторов, осуществлявших работы, полностью обследованы определенные планом первоочередного разминирования земли в Черкасской, Днепропетровской и подконтрольной части Запорожской области. По результатам обследования земли в этих регионах не нуждаются в разминировании", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "в регионах, где продолжаются боевые действия (например, Запорожская область) в перечень земель приоритетного разминирования вошли земли, расположенные не ближе 20 км от линии активных боевых действий, которые не подвергаются постоянным обстрелам".
По данным Минэкономики, план предполагал обследование и дальнейшее разминирование в случае необходимости такой площади земли:
"В целом в девяти регионах Украины запланировано первоочередное обследование и разминирование в случае необходимости 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения", – объяснили в министерстве.
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко на совещании по гуманитарному разминированию подчеркнула, что за прошедшую неделю обследовано 12 тыс. га земель сельхозназначения, предназначенных для первоочередного разминирования.
"Учитывая имеющиеся у нас сегодня ресурсы, это неплохие темпы. [...] Работы впереди еще очень много и мы должны приложить усилия, чтобы ускорить разминирование территории Украины. Нам нужна техника, в первую очередь машины для разминирования. [...] Активизируем работу с украинскими производителями, готовыми работать в этом направлении", – сказала Свириденко.
Она считает, что "также необходимо интенсифицировать привлечение новейших технологий, в частности, использование дронов, способных обнаруживать взрывоопасные предметы".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отмечала 4 марта Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.