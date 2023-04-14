В Донецкой области за сутки обстрелами повреждены дома, два детсада, школа, ангар для зерна – ОВА

"На горловском направлении разрушены два детсада в Бахмуте, повреждена школа в Часовоярской общине. Были артобстрелы окрестностей Торецкой общины. Вечером россияне обстреляли Новодмитровку Константиновской общины – поврежден ангар для зерна", – написал он.

По данным главы ОВА, под постоянным огнем находятся Угледар, Новоукраинка, Богоявленка.

За сутки зафиксирован один артобстрел Курахово. Под утро враг обстрелял Авдеевку – снаряды попали в жилой сектор.

Также были обстрелы в Торском и Заречном, повреждены дома на двух улицах Северска.

"За сутки информация о пострадавших в результате обстрелов не поступала", – отметил Кириленко.

Это вторые сутки за время полномасштабной войны, когда Кириленко сообщает, что мирные жители в регионе не пострадали от российских обстрелов. Первый раз был 7 марта 2023 года.