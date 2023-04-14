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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки обстрелами повреждены дома, два детсада, школа, ангар для зерна – ОВА

Донецкая область ежедневно страдает от российских обстрелов
Донецкая область ежедневно страдает от российских обстрелов
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области продолжаются массовые российские обстрелы жилых кварталов, информация о пострадавших в минувшие сутки не поступала, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"На горловском направлении разрушены два детсада в Бахмуте, повреждена школа в Часовоярской общине. Были артобстрелы окрестностей Торецкой общины. Вечером россияне обстреляли Новодмитровку Константиновской общины – поврежден ангар для зерна", – написал он. 

По данным главы ОВА, под постоянным огнем находятся Угледар, Новоукраинка, Богоявленка.

За сутки зафиксирован один артобстрел Курахово. Под утро враг обстрелял Авдеевку – снаряды попали в жилой сектор. 

Также были обстрелы в Торском и Заречном, повреждены дома на двух улицах Северска. 

"За сутки информация о пострадавших в результате обстрелов не поступала", – отметил Кириленко.

Это вторые сутки за время полномасштабной войны, когда Кириленко сообщает, что мирные жители в регионе не пострадали от российских обстрелов. Первый раз был 7 марта 2023 года. 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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