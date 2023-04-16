В Славянске число жертв российского удара достигло 12 человек. Под завалами могут быть еще трое людей – ГСЧС

В Славянске ГСЧС продолжает поисково-спасательную операцию в доме, разрушенном ракетой оккупантов Фото: ДСНС України / Telegram

"По состоянию на 12.00 16 апреля в результате обстрела города Славянск, который состоялся 14 апреля, пострадали 34 человека, из них 12 погибших и 22 раненых", – проинформировали в ГСЧС.

По информации Национальной полиции, под завалом возможно нахождение еще трех человек.

Ранее ГСЧС сообщала, что продолжает поиски четырех человек под завалами разрушенной пятиэтажки. Таким образом, количество людей, погибших непосредственно в этом доме, достигло семи.

Разбор завалов продолжается, добавили в ГСЧС. В аварийно-спасательных работах участвуют более 40 спасателей.