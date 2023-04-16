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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Славянске число жертв российского удара достигло 12 человек. Под завалами могут быть еще трое людей – ГСЧС

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В Славянске ГСЧС продолжает поисково-спасательную операцию в доме, разрушенном ракетой оккупантов
В Славянске ГСЧС продолжает поисково-спасательную операцию в доме, разрушенном ракетой оккупантов
Фото: ДСНС України / Telegram

На месте проведения аварийно-спасательных работ в разрушенном российской ракетой жилом пятиэтажном доме в Славянске Донецкой области из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины. Об этом сообщает 16 апреля в Twitter Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12.00 16 апреля в результате обстрела города Славянск, который состоялся 14 апреля, пострадали 34 человека, из них 12 погибших и 22 раненых", – проинформировали в ГСЧС.

По информации Национальной полиции, под завалом возможно нахождение еще трех человек.

Ранее ГСЧС сообщала, что продолжает поиски четырех человек под завалами разрушенной пятиэтажки. Таким образом, количество людей, погибших непосредственно в этом доме, достигло семи.

Разбор завалов продолжается, добавили в ГСЧС. В аварийно-спасательных работах участвуют более 40 спасателей.

Контекст:

Российские оккупационные войска 14 апреля обстреляли Славянск, в городе раздалось не менее семи взрывов в районе школы №8.

Вечером 14 апреля было известно о восьми погибших, среди них – ребенок 2020 года рождения. По данным на утро 15 апреля количество погибших выросло до девяти, затем – до 11 человек.

В результате российской атаки на Славянск были повреждены или уничтожены 50 домов, сообщил 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

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