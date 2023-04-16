В Славянске число жертв российского удара достигло 12 человек. Под завалами могут быть еще трое людей – ГСЧС

"По состоянию на 12.00 16 апреля в результате обстрела города Славянск, который состоялся 14 апреля, пострадали 34 человека, из них 12 погибших и 22 раненых", – проинформировали в ГСЧС.
По информации Национальной полиции, под завалом возможно нахождение еще трех человек.
Ранее ГСЧС сообщала, что продолжает поиски четырех человек под завалами разрушенной пятиэтажки. Таким образом, количество людей, погибших непосредственно в этом доме, достигло семи.
Разбор завалов продолжается, добавили в ГСЧС. В аварийно-спасательных работах участвуют более 40 спасателей.
Российские оккупационные войска 14 апреля обстреляли Славянск, в городе раздалось не менее семи взрывов в районе школы №8.
Вечером 14 апреля было известно о восьми погибших, среди них – ребенок 2020 года рождения. По данным на утро 15 апреля количество погибших выросло до девяти, затем – до 11 человек.
В результате российской атаки на Славянск были повреждены или уничтожены 50 домов, сообщил 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский.