В Славянске в результате ракетного удара России погибло 15 человек, спасательные работы завершены – Донецкая ОВА

Об этом 16 апреля в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены. По уточненным данным, из-под завалов достали 15 человек: пять (в том числе 14-летнюю девочку) удалось спасти, 10 (среди них двухлетний мальчик) погибли", – написал руководитель ОВА.
По словам Кириленко, самые масштабные разрушения оккупанты нанесли пятиэтажке в переулке Парковый – спасательные работы по разбору завалов и поиску людей там длились несколько дней.
Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил в Facebook, что в 18.30 из-под завалов достали тело последнего человека, которого искали – отца погибшего двухлетнего мальчика.
Российские оккупационные войска 14 апреля массировано обстреляли Славянск. По данным Донецкой ОВА, оккупанты выпустили по городу восемь ракет из ЗРК С-300.
В результате российской атаки на Славянск были повреждены или уничтожены 50 домов, сообщил 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский.