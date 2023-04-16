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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Славянске в результате ракетного удара России погибло 15 человек, спасательные работы завершены – Донецкая ОВА

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Жертвами российского ракетного удара по Славянску стали 39 человек, отметили в Донецкой ОВА
Жертвами российского ракетного удара по Славянску стали 39 человек, отметили в Донецкой ОВА
Фото: Сергій Крук / Facebook

В результате обстрела российскими оккупантами Славянска Донецкой области 14 апреля погибли 15 человек, еще 24 получили ранения.

Об этом 16 апреля в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены. По уточненным данным, из-под завалов достали 15 человек: пять (в том числе 14-летнюю девочку) удалось спасти, 10 (среди них двухлетний мальчик) погибли", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, самые масштабные разрушения оккупанты нанесли пятиэтажке в переулке Парковый – спасательные работы по разбору завалов и поиску людей там длились несколько дней.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02G9HwH2HqG4Z2sErB2VhHDDiMZ8358MzTfKRoaYTEg1nWC7Begt7eBkvyGBPcdJw3l

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил в Facebook, что в 18.30 из-под завалов достали тело последнего человека, которого искали – отца погибшего двухлетнего мальчика.

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/posts/pfbid0xwSUbFH4kT9xF4gCRk74SJ9GDDf9c3f4uWvMPE3nKTZjjuFgFmGswuaUz2GhAUsBl

Контекст:

Российские оккупационные войска 14 апреля массировано обстреляли Славянск. По данным Донецкой ОВА, оккупанты выпустили по городу восемь ракет из ЗРК С-300.

В результате российской атаки на Славянск были повреждены или уничтожены 50 домов, сообщил 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, Донецкая ОГА, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, погибшие, ранение, Павел Кириленко, Вадим Лях
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