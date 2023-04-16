В Славянске в результате ракетного удара России погибло 15 человек, спасательные работы завершены – Донецкая ОВА

Жертвами российского ракетного удара по Славянску стали 39 человек, отметили в Донецкой ОВА Фото: Сергій Крук / Facebook

Об этом 16 апреля в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены. По уточненным данным, из-под завалов достали 15 человек: пять (в том числе 14-летнюю девочку) удалось спасти, 10 (среди них двухлетний мальчик) погибли", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, самые масштабные разрушения оккупанты нанесли пятиэтажке в переулке Парковый – спасательные работы по разбору завалов и поиску людей там длились несколько дней.

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил в Facebook, что в 18.30 из-под завалов достали тело последнего человека, которого искали – отца погибшего двухлетнего мальчика.