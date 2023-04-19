Оккупанты атаковали Одесскую область дронами Shahed-136, есть попадание – РВА

"Благодаря удачной работе наших сил обороны большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Представители Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям локализуют пожар.

Воздушная тревога в Одесской области длилась с 1.47 по 3.02, а в Одессе и в Одесской территориальной общине – с 1.48 по 2.59.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.