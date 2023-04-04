В Одесской области Shahed ночью попал по одному из предприятий, возник пожар – ОК "Юг"

Всего оккупанты запустили 17 дронов-камикадзе иранского производства Shahed 131/136. Украинские военые сбили 14 из них: один – в Николаевской области, 13 – в Одесской.

"Попаданием по одному из предприятий в Одесской области вызван пожар, который до утра спасателям удалось ликвидировать. Предварительно, без человеческих потерь", – добавили в пресс-центре.

В ночь на 4 апреляв в Одессе были слышны взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщал о работе ПВО.

Воздушная тревога в Одесской области длилась с 1:24 по 3:14.

В Одесской РВА сообщали об атаках области ударными дронами и их сбитии.