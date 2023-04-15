В Одесской области в районе пляжа обезвредили морскую мину – ОК "Юг"

"В направлении одного из пляжей Одесской области из открытого моря волнами несло очередную морскую мину. Благодаря своевременному выявлению и оперативному реагированию ее удалось контролируемо уничтожить на достаточном расстоянии от берега", – написал Назаров.

Также он предупредил, что в преддверии Пасхальных праздников враг повысил активность обстрелов прифронтовых территорий, нарастил присутствие в море и пытается активизировать авиацию.

По информации спикера ОК "Юг," возможно продолжение применения оккупантами управляемых авиационных бомб по прифронтовым территориям, не исключено и использование дронов-камикадзе по объектам критической и стратегической инфраструктуры.

"Не пренебрегайте собственной безопасностью, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, соблюдайте нормы и ограничения правового режима военного положения, в частности избегайте скопления людей, не приближайтесь к непроверенным взрывотехниками предметам и территориям, не отклоняйтесь от разрешенных маршрутов, держитесь от побережий на расстоянии не менее 200 м", – призвал Назаров..