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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области в районе пляжа обезвредили морскую мину – ОК "Юг"

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На побережье Черного моря в Одесской области остается высокая минная опасность
На побережье Черного моря в Одесской области остается высокая минная опасность
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook (архив)

Украинские военные в акватории Одесской области обнаружили и обезвредили морскую мину, которая дрейфовала в сторону берега, сообщил 15 апреля в Telegram спикер оперативного командования Вооруженных сил Украины "Юг" Владислав Назаров.

"В направлении одного из пляжей Одесской области из открытого моря волнами несло очередную морскую мину. Благодаря своевременному выявлению и оперативному реагированию ее удалось контролируемо уничтожить на достаточном расстоянии от берега", – написал Назаров.

Также он предупредил, что в преддверии Пасхальных праздников враг повысил активность обстрелов прифронтовых территорий, нарастил присутствие в море и пытается активизировать авиацию.

По информации спикера ОК "Юг," возможно продолжение применения оккупантами управляемых авиационных бомб по прифронтовым территориям, не исключено и использование дронов-камикадзе по объектам критической и стратегической инфраструктуры.

"Не пренебрегайте собственной безопасностью, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, соблюдайте нормы и ограничения правового режима военного положения, в частности избегайте скопления людей, не приближайтесь к непроверенным взрывотехниками предметам и территориям, не отклоняйтесь от разрешенных маршрутов, держитесь от побережий на расстоянии не менее 200 м", – призвал Назаров..

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные. 

Пляжи в Одессе и всей Одесской области в 2022 году было запрещено посещать, сообщали в Одесской ОВА.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Черное море, авиация, Одесская область, пляж, страна-агрессор, российская агрессия, разминирование, безопасность, взрывы, мины, российские оккупанты
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