В Киевской области продолжают ликвидировать взрывоопасные предметы, могут быть слышны взрывы

"Сегодня, 10 апреля, в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых общинах области могут быть слышны звуки взрывов", – говорится в сообщении.
Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
В Киевской области регулярно проводятся учения саперов и плановое уничтожение взрывоопасных предметов, найденных после атак и оккупации россиян.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий. В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.
В Украине создадут Государственный центр гуманитарного разминирования, сообщил в апреле премьер Денис Шмыгаль. По оценке Кабмина, работы по полному разминированию страны будут стоить около $37,4 млрд.