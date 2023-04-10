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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области продолжают ликвидировать взрывоопасные предметы, могут быть слышны взрывы

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Взрывы в регионе плановые, предупредили в ОВА
Взрывы в регионе плановые, предупредили в ОВА
Фото: КМДА / Telegram (иллюстративное)

На территории Киевской области сегодня запланированы плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Об этом предупреждает Киевская областная военная администрация.

"Сегодня, 10 апреля, в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых общинах области могут быть слышны звуки взрывов", – говорится в сообщении.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

В Киевской области регулярно проводятся учения саперов и плановое уничтожение взрывоопасных предметов, найденных после атак и оккупации россиян. 

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий.  В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

В Украине создадут Государственный центр гуманитарного разминирования, сообщил в апреле премьер Денис Шмыгаль. По оценке Кабмина, работы по полному разминированию страны будут стоить около $37,4 млрд.

Теги: взрыв, ГСЧС, Киевская область, саперы, война России против Украины, разминирование, мины
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