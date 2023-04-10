В Киевской области продолжают ликвидировать взрывоопасные предметы, могут быть слышны взрывы

Взрывы в регионе плановые, предупредили в ОВА Фото: КМДА / Telegram (иллюстративное)

"Сегодня, 10 апреля, в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых общинах области могут быть слышны звуки взрывов", – говорится в сообщении.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

В Киевской области регулярно проводятся учения саперов и плановое уничтожение взрывоопасных предметов, найденных после атак и оккупации россиян.