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Украинские военные сбили шесть дронов Shahed и один "Орлан-10" – Воздушные силы ВСУ

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Украинские военные сбили шесть дронов Shahed и один "Орлан-10" – Воздушные силы ВСУ

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинские военные 18 апреля сбили семь российских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"Сегодня вечером уничтожены шесть дронов-камикадзе Shahed-136/131 и беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – заявил он.

Воздушное командование "Восток" сообщило в Facebook, что подразделения зенитных ракетных войск и мобильные огневые группы уничтожили шесть беспилотников в районе Запорожья и один – на окраинах Днепра.

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/pfbid02vJywba3izSAieemDhjgisEgVSsh1hSx6kv7beCfxLj2ZmJBUdaotUXbtMPPhJc34l

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал о пяти сбитых дронах в Запорожской области.

Контекст:

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Николай Олещук, дрон-камикадзе
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