Украинские военные сбили шесть дронов Shahed и один "Орлан-10" – Воздушные силы ВСУ

"Сегодня вечером уничтожены шесть дронов-камикадзе Shahed-136/131 и беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – заявил он.

Воздушное командование "Восток" сообщило в Facebook, что подразделения зенитных ракетных войск и мобильные огневые группы уничтожили шесть беспилотников в районе Запорожья и один – на окраинах Днепра.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал о пяти сбитых дронах в Запорожской области.

Контекст:

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.