В Запорожской области сбили пять дронов Shahed – Ермак

"В Запорожской области было сбито пять Shahed", – написал он.

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 19.36 и длится до сих пор.

Запорожская ОВА в 21.00 призывала жителей региона находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видеоматериалы – не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит силам обороны Украины", – говорится в сообщении администрации в Telegram.