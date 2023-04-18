В Запорожской области сбили пять дронов Shahed – Ермак

"В Запорожской области было сбито пять Shahed", – написал он.
Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 19.36 и длится до сих пор.
Запорожская ОВА в 21.00 призывала жителей региона находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видеоматериалы – не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит силам обороны Украины", – говорится в сообщении администрации в Telegram.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.