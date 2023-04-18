Снигиревская община подверглась атаке ударных беспилотников – Ким

Ночью, 18 апреля, около 2.30 в Снигиревской общине враг атаковал ударными беспилотниками объект промышленной инфраструктуры. Предварительно без жертв и пострадавших. Более подробная информация уточняется", – написал Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Николаевском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавил глава ОВА.

Ким сообщал, что до этого Снигиревская община подверглась российской ракетной атаке ночью 16 апреля. По данным ОВА, в общине повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие, погибли двое подростков. В самой Снигиревке в результате ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, Дом культуры и жилые дома.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.