ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Снигиревская община подверглась атаке ударных беспилотников – Ким

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Снигиревская община подверглась атакам россиян второй раз за двое суток
Снигиревская община подверглась атакам россиян второй раз за двое суток
Фото: Наш Край Снигиревка / Facebook (иллюстративное)

Российские войска ночью 18 апреля атаковали Снигиревскую общину Баштанского района Николаевской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Ночью, 18 апреля, около 2.30 в Снигиревской общине враг атаковал ударными беспилотниками объект промышленной инфраструктуры. Предварительно без жертв и пострадавших. Более подробная информация уточняется", – написал Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Николаевском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавил глава ОВА.

Ким сообщал, что до этого Снигиревская община подверглась российской ракетной атаке ночью 16 апреля. По данным ОВА, в общине повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие, погибли двое подростков. В самой Снигиревке в результате ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, Дом культуры и жилые дома.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Теги: Россия, Николаев, Первомайск, Николаевская область, беспилотники, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, Виталий Ким, российские оккупанты, Вознесенск, дрон-камикадзе, Снигиревка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии
Галина ГРИШИНА
Названы главные методы профилактики и борьбы с паутинным клещом
Названы главные методы профилактики и борьбы с паутинным клещом
Звезда "Крепостной" в белье с прозрачными вставками оседлала стул. Фото
Звезда "Крепостной" в белье с прозрачными вставками оседлала стул. Фото
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов
Галина ГРИШИНА
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне
Галина ГРИШИНА
  Как дома на подоконнике легко вырастить несколько урожаев зеленого лука
  Как дома на подоконнике легко вырастить несколько урожаев зеленого лука
Галина ГРИШИНА
В гранд-финале "Евровидения 2023" выступят украинские артисты, которые являются победителями и финалистами этого конкурса
В гранд-финале "Евровидения 2023" выступят украинские артисты, которые являются победителями и финалистами этого конкурса
Галина ГРИШИНА
  "Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай
  "Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Винник после новых слухов о причинах своего исчезновения удалил все посты в соцсетях
Винник после новых слухов о причинах своего исчезновения удалил все посты в соцсетях
Галина ГРИШИНА
"Нет слов". Разочарованная блогер показала, какое платье ожидала получить для выпускного и какое ей прислали на самом деле. Видео
"Нет слов". Разочарованная блогер показала, какое платье ожидала получить для выпускного и какое ей прислали на самом деле. Видео
Галина ГРИШИНА
"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета
"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета
Галина ГРИШИНА
"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков
"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков
Галина ГРИШИНА
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Галина ГРИШИНА
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (57819)
2
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (51380)
3
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (40341)
4
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (29987)
5
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (29478)
6
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (23075)
7
Винник после новых слухов о причинах своего исчезновения удалил все посты в соцсетях (18127)
8
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом (17692)
 
 
 
 