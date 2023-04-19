В ряде регионов Украины объявлена тревога. В Днепре работает ПВО

Тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В Днепре были слышны взрывы, сообщает "Суспільне Дніпро".

По информации Ермака, в Днепре работает противовоздушная оборона Украины.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат 15 марта.