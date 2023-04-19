Оккупанты из тяжелой артиллерии и РСЗО выпустили почти 70 снарядов по общине в Никопольском районе – Днепропетровская ОВА

Об этом в Telegram проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По его словам, в результате российских ударов есть разрушения.

"В Великомихайловской общине Синельниковского района побиты два админздания и авто, – написал Лысак. – Почти семь десятков снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО. Именно столько агрессор направил по Червоногригоровской общине Никопольского района. Повреждено частное предприятие и разбиты 34 солнечные панели. Обошлось без жертв".

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ. Синельниковский район находится севернее Никопольского и также граничит с Запорожской областью.