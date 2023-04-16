Днепропетровская ОВА: Оккупанты 16 апреля дважды обстреляли Никопольский район из артиллерии. Кроме Никополя, пострадала Червоногригоровская община

Днем Лысак сообщал, что оккупанты из тяжелой артиллерии на Пасху обстреляли церковь в Никополе Фото: Сергій Лисак / Facebook

Об этом вечером в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"В течение дня враг дважды открывал огонь. Выпустил из тяжелой артиллерии около десятка снарядов. По уточненной информации, под обстрелы, кроме Никополя, попала и Червоногригоровская община. Спасатели обследуют территорию прилетов. Выясняют последствия", – написал руководитель ОВА.

Днем Лысак сообщал, что оккупанты из тяжелой артиллерии на Пасху обстреляли церковь в Никополе, в результате чего два человека получили ранения.

Кроме храма, в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач, изуродованы четыре хозяйственные постройки, еще одна – уничтожена, рассказал глава Днепропетровской ОВА.