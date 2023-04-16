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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Днепропетровская ОВА: Оккупанты 16 апреля дважды обстреляли Никопольский район из артиллерии. Кроме Никополя, пострадала Червоногригоровская община

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Днем Лысак сообщал, что оккупанты из тяжелой артиллерии на Пасху обстреляли церковь в Никополе
Днем Лысак сообщал, что оккупанты из тяжелой артиллерии на Пасху обстреляли церковь в Никополе
Фото: Сергій Лисак / Facebook

Российские оккупационные войска 16 апреля выпустили около десятка артиллерийских снарядов по территории Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом вечером в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"В течение дня враг дважды открывал огонь. Выпустил из тяжелой артиллерии около десятка снарядов. По уточненной информации, под обстрелы, кроме Никополя, попала и Червоногригоровская община. Спасатели обследуют территорию прилетов. Выясняют последствия", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid025hWEJ4R5SJcuZ63iZ45nMAL1NqxV1hNxWen2FndBsDHSbdCFyLtVLi7K69vcht8wl&id=100089981179124

Днем Лысак сообщал, что оккупанты из тяжелой артиллерии на Пасху обстреляли церковь в Никополе, в результате чего два человека получили ранения.

Кроме храма, в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач, изуродованы четыре хозяйственные постройки, еще одна – уничтожена, рассказал глава Днепропетровской ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под регулярными обстрелами РФ.

Теги: Россия, Украина, церковь, Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, война России против Украины, российские оккупанты, Сергей Лысак
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