"Прилетело 10 снарядов". Российские оккупанты ночью обстреляли Никопольский район

"Ночью агрессор ударил по Никопольскому району – Мировской общине. Из тяжелой артиллерии туда прилетело 10 снарядов", – написал Лысак.

По его данным, обошлось без погибших и раненых.

"В настоящее время спасатели обследуют территорию и выясняют последствия обстрела", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под регулярными обстрелами страны-агрессора РФ.