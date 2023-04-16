Россияне в Пасху ударили по храму в Никополе из тяжелой артиллерии, есть раненые – Днепропетровская ОВА

"Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого. Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина госпитализирована", – написал Лысак

По данным главы ОВА, кроме храма, в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач. Изуродованы четыре хозяйственные постройки, еще одна – уничтожена.

Лысак добавил, что последствия обстрелов уточняются.

В ночь на 16 апреля российские оккупанты ракетным ударом разрушили храм в Камышевахе Запорожской области. В момент удара в церкви не шла пасхальная служба.