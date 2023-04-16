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"Встречаем Пасху с непоколебимой верой в необратимость побед". Зеленский поздравил украинцев с праздником. Видео

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Президент поздравил украинцев с Пасхой
Президент поздравил украинцев с Пасхой
Фото: president.gov.ua

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к соотечественникам по случаю пасхального праздника. Видео опубликовано на YouTube-странице Офиса президента Украины.

"Мы отмечаем сегодня праздник Воскресения Господня. Его главным символом является победа: победа добра, победа правды, победа жизни. С непоколебимой верой в необратимость этих побед мы встречаем Пасху. В этот день год назад мы все молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня – чтобы Украина победила", – сказал Зеленский.

Он отметил, что "небеса видят" "силу и твердость" украинцев в борьбе с российской агрессией.

"Мир видит нашу отвагу и несокрушимость. Враг видит нашу силу и решительность. А значит, Украина увидит свет победы. Вера в нее объединяет всех нас. Всегда, особенно сегодня. В Пасху, испокон веков, был для украинцев семейным праздником, днем тепла, надежды и большого единения. Война не смогла стереть нас, наши ценности, наши традиции, наши праздники и самые главные вещи, которые они символизируют", – объяснил президент.

По его словам, украинцы встречают Пасху вместе, где бы они ее ни отмечали.

"Мы одна большая семья. Украинцы. У нас один большой дом. Украина. У нас одна большая цель. Победа. Для всех. Тех, кто уже не с нами, кто отдал жизнь за Украину. Мы помним каждого и просим у Бога упокоить их души. Мы верим в каждого, кто продолжает защищать Родину, и просим у Бога защитить их и уберечь. Всеми силами мы боремся за свою землю и просим о содействии небесных сил. В сотнях молитв, которые говорили наши предки перед боем. Которые помогают и берегут наших воинов сегодня", – сказал Зеленский.

Контекст:

Христианский праздник Пасхи в 2023 году приходится на апрель: по западному обряду – 9-го числа, по восточному – 16-го.

Украина встречает Пасху второй раз после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, праздники, Пасха, вторжение, Владимир Зеленский, молитва, украинцы, война России против Украины, президент, традиции
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