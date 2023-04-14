В СБУ призвали украинцев избегать массовых собраний на Пасху

"Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике", – говорится в сообщении украинской спецслужбы.
Отмечается, что СБУ прилагает максимум усилий, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду и не дать стране-оккупанту хотя бы минимальной возможности использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей.
"В своих действиях СБУ опирается на законы, интересы государства, сознательную и патриотическую позицию граждан Украины. Поэтому сейчас важны бдительность, осмотрительность и слаженность действий каждого из нас", – добавили в СБУ.
В связи с этим украинская спецслужба призывает граждан накануне пасхальных праздников ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни проходили, чтобы не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям.
Также в СБУ настаивают на важности соблюдения установленного комендантского часа, просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях, без необходимости не задерживаться в храмах при освящении пасхальной корзины, сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.
Христианский праздник Пасхи в 2023 году приходится на апрель: по западному обряду – 9-го числа, по восточному – 16-го.
В КГВА проинформировали 11 апреля, что в Киеве на Пасху усилят меры безопасности – будут задействованы более 1000 полицейских и около 120 представителей ДФТО (добровольческого формирования территориальной общины. – "ГОРДОН"). Дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить около 500 сотрудников муниципальной охраны Киева, подчеркнули в КГВА.
В Киеве не будут отменять или сокращать комендантский час в пасхальную ночь (он действует с 0.00 до 5.00), однако верующие, пришедшие на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа – это не запрещено, пояснили в КГВА.
Следить за порядком и дежурить на Пасху будут около 20 тыс. правоохранителей и 7 тыс. спасателей, рассказали 13 апреля в Национальной полиции Украины.