В СБУ призвали украинцев избегать массовых собраний на Пасху

"Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике", – говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Отмечается, что СБУ прилагает максимум усилий, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду и не дать стране-оккупанту хотя бы минимальной возможности использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей.

"В своих действиях СБУ опирается на законы, интересы государства, сознательную и патриотическую позицию граждан Украины. Поэтому сейчас важны бдительность, осмотрительность и слаженность действий каждого из нас", – добавили в СБУ.

В связи с этим украинская спецслужба призывает граждан накануне пасхальных праздников ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни проходили, чтобы не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям.

Также в СБУ настаивают на важности соблюдения установленного комендантского часа, просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях, без необходимости не задерживаться в храмах при освящении пасхальной корзины, сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.