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На Пасху в Украине будут дежурить 20 тыс. силовиков и 7 тыс. спасателей – Нацполиция

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За порядком на Пасху будут следить 17 тыс. полицейских, а всего 20 тыс. правоохранителей, сообщили в Нацполиции
За порядком на Пасху будут следить 17 тыс. полицейских, а всего – 20 тыс. правоохранителей, сообщили в Нацполиции
Фото: npu.gov.ua

К обеспечению правопорядка на Пасху будут привлечены более 20 тыс. правоохранителей, среди которых 17 тыс. полицейских и 7 тыс. сотрудников ГСЧС, заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. Об этом сообщила 13 апреля пресс-служба Нацполиции.

Выговский рассказал, что богослужения на Пасху пройдут почти в 13 тыс. храмов.

"Наша главная задача – обеспечить публичную безопасность и порядок с учетом террористических угроз, а также провокаций, которые возможны со стороны врага", – сказал он.

Глава Нацполиции добавил, что возле культовых сооружений будут работать взрывотехники и кинологи, проверяющие храмы и территорию вокруг на наличие взрывоопасных предметов, а патрулирование будет усилено. Во всех областных управлениях полиции будут работать ситуационные центры.

"Во время проведения богослужений в пасхальные праздники ожидается круглосуточная открытость храмов для верующих. При этом важно напомнить прихожанам о комендантском часе, который продлится с полуночи до пяти утра, и правилах поведения во время сигналов воздушной тревоги", – подчеркнул Выговский.

Контекст:

Христианский праздник Пасхи в 2023 году приходится на апрель: по западному обряду – 9-го числа, по восточному – 16-го.

В КГВА проинформировали 11 апреля, что в Киеве на Пасху усилят меры безопасности – будут задействованы более 1000 полицейских и около 120 представителей ДФТО (добровольческого формирования территориальной общины. – "ГОРДОН"). Дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить около 500 сотрудников муниципальной охраны Киева, подчеркнули в КГВА.

В Киеве не будут отменять или сокращать комендантский час в пасхальную ночь (он действует с 0.00 до 5.00), однако верующие, пришедшие на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа – это не запрещено, пояснили в КГВА.

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