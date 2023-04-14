На Пасху в Украине будут дежурить 20 тыс. силовиков и 7 тыс. спасателей – Нацполиция

Выговский рассказал, что богослужения на Пасху пройдут почти в 13 тыс. храмов.
"Наша главная задача – обеспечить публичную безопасность и порядок с учетом террористических угроз, а также провокаций, которые возможны со стороны врага", – сказал он.
Глава Нацполиции добавил, что возле культовых сооружений будут работать взрывотехники и кинологи, проверяющие храмы и территорию вокруг на наличие взрывоопасных предметов, а патрулирование будет усилено. Во всех областных управлениях полиции будут работать ситуационные центры.
"Во время проведения богослужений в пасхальные праздники ожидается круглосуточная открытость храмов для верующих. При этом важно напомнить прихожанам о комендантском часе, который продлится с полуночи до пяти утра, и правилах поведения во время сигналов воздушной тревоги", – подчеркнул Выговский.
Христианский праздник Пасхи в 2023 году приходится на апрель: по западному обряду – 9-го числа, по восточному – 16-го.
В КГВА проинформировали 11 апреля, что в Киеве на Пасху усилят меры безопасности – будут задействованы более 1000 полицейских и около 120 представителей ДФТО (добровольческого формирования территориальной общины. – "ГОРДОН"). Дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить около 500 сотрудников муниципальной охраны Киева, подчеркнули в КГВА.
В Киеве не будут отменять или сокращать комендантский час в пасхальную ночь (он действует с 0.00 до 5.00), однако верующие, пришедшие на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа – это не запрещено, пояснили в КГВА.