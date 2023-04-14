На Пасху в Украине будут дежурить 20 тыс. силовиков и 7 тыс. спасателей – Нацполиция

За порядком на Пасху будут следить 17 тыс. полицейских, а всего – 20 тыс. правоохранителей, сообщили в Нацполиции Фото: npu.gov.ua

Выговский рассказал, что богослужения на Пасху пройдут почти в 13 тыс. храмов.

"Наша главная задача – обеспечить публичную безопасность и порядок с учетом террористических угроз, а также провокаций, которые возможны со стороны врага", – сказал он.

Глава Нацполиции добавил, что возле культовых сооружений будут работать взрывотехники и кинологи, проверяющие храмы и территорию вокруг на наличие взрывоопасных предметов, а патрулирование будет усилено. Во всех областных управлениях полиции будут работать ситуационные центры.

"Во время проведения богослужений в пасхальные праздники ожидается круглосуточная открытость храмов для верующих. При этом важно напомнить прихожанам о комендантском часе, который продлится с полуночи до пяти утра, и правилах поведения во время сигналов воздушной тревоги", – подчеркнул Выговский.