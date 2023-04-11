В Киеве на Пасху усилят меры безопасности, комендантский час будет действовать с 0.00 до 5.00 – КГВА

Для поддержания правопорядка на Пасху в Киеве задействуют более 1000 полицейских, отметили в КГВА Фото: Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві / Facebook

Об этом 11 апреля проинформировал начальник КГВА Сергей Попко, его цитирует Telegram городской военной администрации.

"Так, для поддержания правопорядка Национальная полиция Украины задействует более 1000 полицейских и около 120 представителей ДФТО. Вместе с патрульной полицией они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих – храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве во избежание правонарушений. Дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить около 500 сотрудников муниципальной охраны Киева", – рассказал Попко.

Он отметил, что комендантский час на Пасху в Киеве будет действовать без изменений – с 0.00 до 5.00.

"Помните – у нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни от агрессора можно ожидать только причинения зла! Ибо он и есть зло. Поэтому угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает! Соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и близких", – призвал Попко.