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В Киеве на Пасху усилят меры безопасности, комендантский час будет действовать с 0.00 до 5.00 – КГВА

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Для поддержания правопорядка на Пасху в Киеве задействуют более 1000 полицейских, отметили в КГВА
Для поддержания правопорядка на Пасху в Киеве задействуют более 1000 полицейских, отметили в КГВА
Фото: Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві / Facebook

В Киеве во время празднования Пасхи будут задействованы "все необходимые меры безопасности".

Об этом 11 апреля проинформировал начальник КГВА Сергей Попко, его цитирует Telegram городской военной администрации.

"Так, для поддержания правопорядка Национальная полиция Украины задействует более 1000 полицейских и около 120 представителей ДФТО. Вместе с патрульной полицией они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих – храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве во избежание правонарушений. Дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить около 500 сотрудников муниципальной охраны Киева", – рассказал Попко.

Он отметил, что комендантский час на Пасху в Киеве будет действовать без изменений – с 0.00 до 5.00.

"Помните – у нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни от агрессора можно ожидать только причинения зла! Ибо он и есть зло. Поэтому угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает! Соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и близких", – призвал Попко.

Контекст:

Христианский праздник Пасхи в 2023 году приходится на апрель: по западному обряду – 9-го числа, по восточному – 16-го.

Теги: Украина, КГГА, Киево-Печерская лавра, комендантский час, праздники, Пасха, провокации, угрозы, полиция Украины, безопасность, полицейский, Национальная полиция, Сергей Попко
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