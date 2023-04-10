В Харькове на Пасху из-за угрозы российских обстрелов закроют все кладбища – горсовет

Городское коммунальное предприятие "Ритуал" приняло такое решение во избежание провокаций со стороны врага и защиты граждан от непредвиденных ракетных атак.
"Для обеспечения порядка во время пасхальных и поминальных дней, а также недопущения нарушений правил общественной безопасности территория харьковских кладбищ будет патрулироваться сотрудниками Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области", – говорится в сообщении.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года российские войска вторглись в Харьковскую область и попытались захватить Харьков, но были остановлены и отбиты. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов региона, сообщали в обладминистрации. Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.