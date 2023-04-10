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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Путин еще раз продемонстрирует свой цинизм". Кремль может призвать к прекращению огня на Пасху, чтобы потом критиковать Украину за "нежелание мира" – ISW

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Пропаганда снова попытается представить президента cтраны-агрессора РФ защитником христианской веры, считают в ISW
Пропаганда снова попытается представить президента cтраны-агрессора РФ защитником христианской веры, считают в ISW
Фото: ЕРА

Российские власти могут попытаться повлиять на ситуацию на передовой, манипулируя религиозной темой. Об этом в оперативном анализе написал 10 апреля американский Институт исследования войны (ISW).

Эксперты прогнозируют, что Кремль может призвать к прекращению огня на православную Пасху 16 апреля, как это было сделано на православное Рождество в январе. Там отмечают, что оккупанты не предлагали перемирия на православную Пасху в 2022 году, потому что тогда  российские войска еще владели инициативой на линии фронта, но уже через несколько месяцев после православного Рождества им понадобилось прекращение огня, чтобы восстановить силы и ресурсы.

"Москва может призвать к пасхальному прекращению огня в 2023 году, потому что такая пауза несоразмерно выгодна российским войскам и позволит им закрепить тактические успехи в Бахмуте и подготовить оборону против контрнаступления Украины весной", – говорится в отчете института.

Там также допускают, что президент страны-агрессора России Владимир Путин может призвать к "перемирию", чтобы после прогнозируемого отказа Украины обвинить ее в неуступчивости и нежелании предпринимать необходимые шаги к переговорам.

"Прекращение огня по религиозным мотивам усилит российскую информационную операцию, которая изображает Украину как подавляющую религиозные группы и позиционирует Путина как истинного защитника христианской веры... Однако ни один комбатант не обязан соглашаться на прекращение огня по религиозным или любым другим причинам. Если РФ предложит, а Украина откажется от прекращения огня в связи с православной Пасхой, Кремль тем самым не продемонстрирует большей преданности делу защиты христианства или христианских ценностей и не покажет, что Киев отвергает эти ценности. Путин просто еще раз продемонстрирует свой цинизм", – приходят к выводу в ISW.

Пасха по православной традиции в 2023 году отмечается 16 апреля. По результатам опроса Киевского международного института социологии, 70% украинцев считают Пасху самым главным праздником в году.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. 

В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины. 

Россия неоднократно после этого призывала Украину сесть за стол переговоров, при этом Путин исключал, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – заявил он.

Теги: Владимир Путин, Украина, религия, Пасха, перемирие, прекращение огня, война России против Украины, ISW
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