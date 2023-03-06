День Независимости Украины – самый важный праздник для 63% украинцев, два года назад таким его считали 37% граждан – опрос

Наибольшей популярностью у украинцев пользуется Пасха (70%). В ходе опроса в 2021 году наиболее важным и любимым праздником ее называли 72% граждан.

На втором месте Рождество – 69% против 63% два года назад.

В тройке лидеров также День Независимости Украины, который сейчас находится в числе самых важных праздников для 63% граждан. В 2021 году таким его считали 37% опрошенных.

Помимо этого, наиболее любимыми и важными праздниками украинцы считают:

День защитников и защитниц Украины – 54% сейчас и 29% два года назад соответственно;

Новый год – 52% и 55%;

День Конституции Украины – 29% и 14%;

Международный женский день (8 Марта) – 25% и 34%;

Троица – 22% и 17%;

День Победы – 13% и 30%;

День труда (1 Мая) – 5% и 12%.

Опрос проводился 14–22 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. Опрашивались украинцы старше 18 лет, которые на момент проведения исследования проживали на контролируемых властями территориях Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны также добавляется определенное систематическое отклонение, отметили в КМИС. Однако в целом социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.