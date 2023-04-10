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ОБЩЕСТВО

Комендантский час в Киевской области на Пасху не изменят, в храмах будет только духовенство – ОВА

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Ночные пасхальные службы будут транслировать онлайн
Ночные пасхальные службы будут транслировать онлайн
Фото: EPA

В ночь на Пасху по восточному обряду комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений, сообщает областная военная администрация.

"На Пасху, в ночь с субботы 15 апреля на воскресенье 16 апреля, комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений – с 00.00 до 5.00", – сказано в сообщении.

Отмечается, что во время комендантского час в храмах может находиться "исключительно духовенство с ограничением доступа для верующих".

"Для удобства населения богослужения будут транслировать в онлайн-режиме. После завершения комендантского часа люди смогут посетить храмы", – сообщили в ОВА. 

В администрации подчеркнули необходимость ограничить количество присутствующих на территории церквей и кладбищ во время освящения пасхальных корзин и в поминальные дни ради безопасности. 

Контекст:

Христианский праздник Пасхи в 2023 году приходится на апрель: по западному обряду – 9-го числа, по восточному – 16-го.

Теги: христианство, религия, церковь, комендантский час, праздники, Киевская область, Пасха, православие, война России против Украины
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