Комендантский час в Киевской области на Пасху не изменят, в храмах будет только духовенство – ОВА

"На Пасху, в ночь с субботы 15 апреля на воскресенье 16 апреля, комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений – с 00.00 до 5.00", – сказано в сообщении.

Отмечается, что во время комендантского час в храмах может находиться "исключительно духовенство с ограничением доступа для верующих".

"Для удобства населения богослужения будут транслировать в онлайн-режиме. После завершения комендантского часа люди смогут посетить храмы", – сообщили в ОВА.

В администрации подчеркнули необходимость ограничить количество присутствующих на территории церквей и кладбищ во время освящения пасхальных корзин и в поминальные дни ради безопасности.