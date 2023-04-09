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"Мы можем исповедовать разные религии, но все равно верим в свободу". Зеленский поздравил с Пасхой христиан западного обряда

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Зеленский опубликовал поздравление для тех, кто отмечает Пасху 9 апреля
Зеленский опубликовал поздравление для тех, кто отмечает Пасху 9 апреля
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Христиане западного обряда 9 апреля отмечают Пасху. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравление с этим праздником в Telegram.

"Я поздравляю украинцев и всех христиан, которые сегодня отмечают Пасху. Отмечают на передовой и в разных городах и селах. Поздравляю братьев поляков, литовцев, латвийцев, эстонцев. Наших подлинных друзей и союзников в США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канаде. В Праге и Братиславе, Любляне и Загребе, Вене и Бухаресте, Мадриде и Лиссабоне, Амстердаме, Копенгагене и Брюсселе. Миллионы людей в Швеции, Финляндии, Норвегии. Всех, кто в этот день отмечает Пасху в Европе, Латинской Америке, Африке, Азии и Австралии", – написал он.

Зеленский отметил, что современный мир стремится жить свободно, и в нем ценят жизнь, уважение и равенство каждого человека. Он напомнил, что Украина сейчас стоит на страже этого мира, воюет за свою землю и борется за свои ценности.

"Два дня тому назад я разделил ифтар с мусульманами Украины. В скором времени поздравлю иудеев Украины с завершением Песаха. А ровно через неделю поздравлю всех, кто празднует Пасху в этом году 16 апреля. Мы можем исповедовать разные религии, но мы все равно верим в свободу. У нас могут быть разные традиции, но есть общая для всех – это защита родной земли. Мы отмечаем светлые праздники в разные даты, но одна будет единственной для всех: для Украины и всего свободного мира", – заявил президент.

Он напомнил, что праздник господнего воскресения символизирует свет, добро, справедливость и победу жизни.

Контекст:

Христианский праздник Пасхи в 2023 году выпадает на апрель: по западному обряду 9-го числа, по восточному – 16-го.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: праздники, Пасха, Владимир Зеленский, поздравление
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