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Что должно быть в пасхальной корзине

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Яйца обязательно должны быть в пасхальной корзине
Яйца обязательно должны быть в пасхальной корзине
Фото: pixabay.com

Меню пасхального стола может быть достаточно широким. Но есть обязательные праздничные блюда. Это те, которые при желании освящают в церкви и традиционно несут для этого в корзинах. О них рассказали на сайте SmakotaInfo.com.

Паска

Это сладкий сдобный хлеб c белой глазурью. Он символизирует тело Иисуса Христа. Это символ вечной жизни, Божьего агнца.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Традиционно пасок пекут несколько. Ими угощают родных и гостей во все последующие дни Пасхальной недели. В корзину же кладут, как правило, самую большую паску.

Яйца

Обычно в пасхальную корзину кладут крашенки или писанки. Это однотонные цветные яйца или расписные, с изображением различных орнаментов.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Яйцо – символ жизни и незыблемости вечного ее начала.

Мясные и молочные продукты

Пасха венчает окончание Великого поста. И именно в этот день разрешается есть мясные и молочные продукты. Традиционно в Украине к Пасхе готовят домашние колбасы, ветчину и буженину. Эта традиция связана с более древним обычаем приносить в жертву ягненка, являющегося одним из символов жертвенности.

Соль

Соль должна быть в пасхальной корзине обязательно. Она символизирует полноту и изобилие. Еда без соли зачастую не имеет вкуса, не совершенна. А именно благодаря соли как будто бы приобретает новый смысл. Есть здесь и отсылка к Святому писанию, ведь Иисус называл своих учеников "солью земли".

Что не стоит класть в пасхальную корзину

  • алкоголь;
  • сладости;
  • консервацию.
Теги: Пасха, советы, пасхальная корзина
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