Что должно быть в пасхальной корзине

Паска

Это сладкий сдобный хлеб c белой глазурью. Он символизирует тело Иисуса Христа. Это символ вечной жизни, Божьего агнца.

Фото: pixabay.com

Традиционно пасок пекут несколько. Ими угощают родных и гостей во все последующие дни Пасхальной недели. В корзину же кладут, как правило, самую большую паску.

Яйца

Обычно в пасхальную корзину кладут крашенки или писанки. Это однотонные цветные яйца или расписные, с изображением различных орнаментов.

Фото: pixabay.com

Яйцо – символ жизни и незыблемости вечного ее начала.

Мясные и молочные продукты

Пасха венчает окончание Великого поста. И именно в этот день разрешается есть мясные и молочные продукты. Традиционно в Украине к Пасхе готовят домашние колбасы, ветчину и буженину. Эта традиция связана с более древним обычаем приносить в жертву ягненка, являющегося одним из символов жертвенности.

Соль

Соль должна быть в пасхальной корзине обязательно. Она символизирует полноту и изобилие. Еда без соли зачастую не имеет вкуса, не совершенна. А именно благодаря соли как будто бы приобретает новый смысл. Есть здесь и отсылка к Святому писанию, ведь Иисус называл своих учеников "солью земли".

Что не стоит класть в пасхальную корзину