Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2023
 
Рецепты

Назван ингредиент, который сделает сырники пышными

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Сырники не должны иметь слишком плотную консистенцию
Сырники не должны иметь слишком плотную консистенцию
Фото: pixabay.com

Чтобы сырники получились мягкими и пышными, не нужно использовать для их приготовления муку. Чем ее заменить, рассказали на сайте ProstoWay.

Мука при приготовлении сырников должна использоваться только для обжарки. В тесто же следует класть манную крупу.

Пропорции

Чтобы блюдо получилось легким и воздушным, на 500 г творога нужно брать 2 ст. л. манки.

Сделать тесто сырников слишком плотным и даже "резиновым" может также переизбыток яиц. На 1 кг творога достаточно брать одно яйцо.

Тесту нужно дать постоять около 30 минут, чтобы за это время манка впитала лишнюю влагу и разбухла. Если творог суховат, можно добавить в тесто немного масла. А перед формированием сырников следует смочить руки прохладной водой, чтобы к ним не прилипала творожная масса.

Нюанс

Чтобы сырники покрылись золотистой корочкой, нужно опускать их на уже разогретую сковороду с маслом и сразу убавлять огонь до среднего.

Теги: советы, рецепт, сырники, творог, лайфхак
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