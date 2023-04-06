Назван ингредиент, который сделает сырники пышными

Сырники не должны иметь слишком плотную консистенцию Фото: pixabay.com

Мука при приготовлении сырников должна использоваться только для обжарки. В тесто же следует класть манную крупу.

Пропорции

Чтобы блюдо получилось легким и воздушным, на 500 г творога нужно брать 2 ст. л. манки.

Сделать тесто сырников слишком плотным и даже "резиновым" может также переизбыток яиц. На 1 кг творога достаточно брать одно яйцо.

Тесту нужно дать постоять около 30 минут, чтобы за это время манка впитала лишнюю влагу и разбухла. Если творог суховат, можно добавить в тесто немного масла. А перед формированием сырников следует смочить руки прохладной водой, чтобы к ним не прилипала творожная масса.

Нюанс

Чтобы сырники покрылись золотистой корочкой, нужно опускать их на уже разогретую сковороду с маслом и сразу убавлять огонь до среднего.