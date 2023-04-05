Как взбить белки до идеальной консистенции. Ценные советы

Никакого жира

Жир препятствует взбиванию белков. Поэтому, прежде чем приступать к работе, следует тщательно вымыть венчик и миску, в которой будете взбивать белки. Предварительно посудину можно смазать кусочком лимона.

Скорость взбивания

Сначала белки следует взбивать венчиком на медленной скорости в течение двух минут, пока не образуется желтая пена. Если белков больше двух, то взбивать нужно дольше.

Затем перейдите на среднюю скорость и взбивайте еще минуту и, наконец, продолжайте взбивание на максимальной скорости до нужной стадии.

Правильно ввести сахар

Если яичный белок взбивается для тортов, муссов или суфле, использовать сахар не обязательно. Если вы готовите безе, следует в уже взбитую массу постепенно добавлять сахарную пудру и продолжить взбивание до тех пор, пока сахар не растворится.

Вовремя остановиться

За счет аэрации белки могут увеличиться в размере до восьми раз. Но важно не перестараться, поскольку при чрезмерном взбивании белки наоборот осядут.

Поймать момент, когда белки взбиты до максимального объема, для начинающего кулинара непросто. Однако его можно определить экспериментально. Для этого остановите процесс взбивания и немного приподнимите венчик, чтобы взбитые белки могли образовать пик.

Если взбитый белок не опадает и четко держит высоту, значит, он взбит идеально.

Белков должно быть немного, чтобы венчик не погружался в них полностью, иначе аэрация будет невозможна и белки хорошо не взобьются. Чем больше белков используется, тем дольше будет происходить взбивание.

Чтобы "отбелить" белки, сделать их совершенно белоснежными, в процессе взбивания добавляют щепотку лимонной кислоты.